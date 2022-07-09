الأمين العام لجامعة الدول العربية يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى

2022-07-09 / 23:20
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هبة بريس - و م ع

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذه البرقية، لجلالة الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله العلي القدير أن يعيده على جلالته بالصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بالخير والرفاهية، وعلى المملكة المغربية والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

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