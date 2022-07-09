ساعات قبل عيد الأضحى ..فتاة قاصر تقتل والدها بمراكش

2022-07-09 / 22:54
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هبة بريس - مراكش

أقدمت فتاة قاصر، مساء اليوم السبت 09 يوليوز الجاري، على قتل والدها، بدوار الكدية بمقاطعة جليز بمراكش.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “هبة بريس”، فإن الفتاة البالغة من العمر 13 سنة، تأخرت في الدخول إلى المنزل مما أثار غضب والدها الذي وبخها، الأمر الذي لم تستصغه الفتاة وقامت بتوجيه طعنة لوالدها على مستوى العنق بواسطة سكين، مما استدعى نقله على وجه السرعة صوب المستشفى، غير أن خطورة الإصابة عجلت بوفاته.

هذا وفور علمها بالواقعة انتقلت إلى عين المكان المصالح الأمنية، وتم اعتقال الفتاة.

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‫26 تعليقات

  1. يجب تاديبها حتى وإن كانت قاصر وهذا ما نطالب السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة حتى تكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعلها…

  2. قرأت جميع التعليقات ووجدت اغلبيتها أخطأت في كتابة لا حول ولا قوة الا الله. فعلا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ورحم الله الفقيد

  3. المسؤول الاول هي الدولة التي لا تحارب بجدية و باحكام و قوانين صارمة ضد من يتجر بالاقراص و المخدرات . يجب تطبيق حكم الاعدام في الحين لمن يدمر المجتمع في بيع الاقراص و المخدرات . هناك من الدول الاوروبية من يريد تدمير كليا لشباب المغرب حتى ينسوا ثقافتهم المستمدة من الاسلام و بهذا يكونوا عرضة للضياع التام .

  4. هذا نتيجة غياب الأم التي تعتبر المدرسة الأولى في التربية عن مرافقة أبناءها وخصوصا الفتيات على أن تكون حريصة على مراقبتهن ومعرفة كل صغيرة وكبيرة عنهن واخبار الاب في على كل تصرفات أبناءهم، وخصوصا الحال أصبح صعب.

  6. هذا كله نتيجة السياسة الفارغة المستمدة من الغرب بقوانين لاتمت للديننا او ثقافتنا بصلة و كدلك الانفتاح الاعمى على كل ماهو غربي مع التضييق على كل ماهو اسلامي .إوا تفرجو فالمسلسلات او الاغاني الخاوية و قوانين حقوق المرءة وووو حسبنا الله و نعم الوكيل

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