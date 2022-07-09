ساعات قبل عيد الأضحى ..فتاة قاصر تقتل والدها بمراكش

هبة بريس - مراكش

أقدمت فتاة قاصر، مساء اليوم السبت 09 يوليوز الجاري، على قتل والدها، بدوار الكدية بمقاطعة جليز بمراكش.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “هبة بريس”، فإن الفتاة البالغة من العمر 13 سنة، تأخرت في الدخول إلى المنزل مما أثار غضب والدها الذي وبخها، الأمر الذي لم تستصغه الفتاة وقامت بتوجيه طعنة لوالدها على مستوى العنق بواسطة سكين، مما استدعى نقله على وجه السرعة صوب المستشفى، غير أن خطورة الإصابة عجلت بوفاته.

هذا وفور علمها بالواقعة انتقلت إلى عين المكان المصالح الأمنية، وتم اعتقال الفتاة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0