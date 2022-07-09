ساعات قبل عيد الأضحى ..فتاة قاصر تقتل والدها بمراكش
هبة بريس - مراكش
أقدمت فتاة قاصر، مساء اليوم السبت 09 يوليوز الجاري، على قتل والدها، بدوار الكدية بمقاطعة جليز بمراكش.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “هبة بريس”، فإن الفتاة البالغة من العمر 13 سنة، تأخرت في الدخول إلى المنزل مما أثار غضب والدها الذي وبخها، الأمر الذي لم تستصغه الفتاة وقامت بتوجيه طعنة لوالدها على مستوى العنق بواسطة سكين، مما استدعى نقله على وجه السرعة صوب المستشفى، غير أن خطورة الإصابة عجلت بوفاته.
هذا وفور علمها بالواقعة انتقلت إلى عين المكان المصالح الأمنية، وتم اعتقال الفتاة.
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20 تعليقات
إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا حسبنا الله ونعم الوكيل فيها ما هذه الدنيا أصبحنا نعيش في خوف ورعب وبالاخص الاقرب منك..؟؟؟
المشكل الكبير هو أن الفتاة قاصر ربما وعلى ما أظن أنها كانت تتعطى للمخذرات وهذا ما أدى بها إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها أبيها. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب ولطفك يآرب دنيا أصبحت غريبة جدآ لا ندري ماذا حصل لابنائنا وبناتنا….
لايعقل فتاة تقوم بقتل أبيها إلا إذا كانت تعيش اضطرابات نفسية واجتماعية واقتصادية في محيطها العائلي.
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم ماذا نسمع مثل هذه الجرائم البشعة التي ذهب ضحيتها الأب ؟؟؟؟
كيف يتم لها الأضحية العيد بعد فعلتها هذه لحد الآن لم أجد تفسيرا كاملا!!!!
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب نطلب من الله يغفر لها ويسمح لها ربما لم تكن في وعيها…
كان على الاب التفاهم مع إبنته بالتي هي احسن.حتى لايصل الأمر إلى ارتكاب الجريمة البشعة بهذه الطريقة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنها فضيحة من العيار الثقيل هذآ لايعقل ولن يتقبله العقل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
كيف يمر عليها العيد بدون أبيها حسبنا الله ونعم الوكيل فيها…
هذه الجرائم البشعة التي يذهب ضحايا الابرياء سببها المخذرات والحبوب الهولسة وتشديد الأسر في التربية الخلقية وووووو وووووووو وغيرها …
ربما الطلاق والتفكك الأسري وعدم الحوار مع الأبناء كل هذآ يسبب أكثر من جرائم يجب إعادة النظر بجدية متطلبات الفتيات …..
الفتاة تعيش وضعية المراهقة كان على الأب بحسن التصرف معها حتى لايكبر المشكل ويصبح جريمة بشعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحية الأب حسبنا الله ونعم الوكيل…
مثل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء تؤلمنا وتحزننا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن لله وإن إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد ليس بمثل هذه الجريمة البشعة..
هذه نتيجة المسلسلات التلفزيونية التركية التي بسببها يرتكبون الشباب الجرائم البشعة التي يذهب ضحايا الابرياء ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عدم التربية الخلقية من أول نعومة اضافره إلى يومنا هذا وعدم التحاور مع الأسرة وووووو وووووووو وغيرها
ربما قامت بهذه الجريمة البشعة بدون شعور ؛ لأن لا يعقل فتاة تقوم بقتل أبيها بهذه الطريقة إلا وإن يكون هناك شيئا ما…
يجب تاديبها حتى وإن كانت قاصر وهذا ما نطالب السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة حتى تكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعلها…