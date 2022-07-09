الشرطة اليابانية تقر بوجود عيوب أمنية ساهمت في اغتيال شينيزو آبي

هبة بريس - وكالات

اعترفت الشرطة اليابانية بوجود عيوب في تأمين رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي قُتل بالرصاص في مدينة نارا جنوبي البلاد أثناء مؤتمر انتخابي.

وقال تومواكي أونيزوكا، قائد شرطة مدينة نارا “لا يمكن إنكار وجود مشاكل في الأمن”.

وأطلق مسلح النار على آبي في تجمع انتخابي، في جريمة صدمت اليابان بشدة.

وبدأت إجراءات جنازة آبي يوم السبت، ووصل موكب سيارات يحمل الجثمان إلى منزله في طوكيو.

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