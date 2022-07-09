تركي بن سعود بن تركي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي آل سعود

2022-07-09 / 21:40
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هبة بريس - وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودية وفاة الأمير تركي بن سعود عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

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