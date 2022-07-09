“اهداء استقلال الجزائر للرسول “..نشطاء يستنكرون تطاول “أئمة العسكر” على الدين الاسلامي
أثار حديث إمام جزائري أمام الحجاج الجزائريين خلال وقوفهم أمس الجمعة بجبل عرفة، جدلا واسعا بعد ادعائه “اهداء استقلال الجزائر” لنبي الاسلام محمد (ص) “.
وقال الامام الجزائري أثناء القائه لخطبة عرفة ، أمام حجاج جزائريين ، أن الشعب الجزائر أهدى هذا الوطن بعد استقلاله لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، مضيفا : قال مرشد الجزائر مخاطبا الرسول بعد الاستقلال: يا محمد مبروك عليك.. الجزائر رجعات ليك”.
ولم يكتفي الامام الجزائري بذلك بل زاد قائلا : ثم قال: إن الجزائري لم يجد أعز من رسول الله ليهدي إليه تراب الجزائر..”
واستغرب عدد من المهتمين بالشأن الديني والسياسي ، من اقحام اسم النبي الكريم الذي عاش قبل 1400 عام في قضية تتعلق بدولة كالجزائر التي نالت استقلالها عن فرنسا سنة 1962 ، حيث سبق لأئمة جزائريين أن استغلوا اسم الرسول محمد (ص) في حديثهم عن الشان الداخلي بالجزائر وهو مايؤكد محاولة المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجارة الشرقية اضفاء نوع من الشرعية على النظام القائم .
17 تعليقات
ما هده التفاهة والسفاهة
لا تتعجبوا فمن يتغدى على لحوم الحمير توقعوا منه ان يقول غذا ان النبي صلى الله عليه و سلم جزائري الاصل ؟؟
وعن اي استقلال يتكلمون.هل الجزائر مستقلة.عندما خرجت امريكا من افغانستان صرح الاخضر الابراهمي ان فرنسا خرجت من الجزائر كاامريكا من افغانستان.بدون حرب ولا مقاومة.العسكر يظن انه يهين الرسولبل ما وصل بهم الحماق.استقلال ولن يستطيعوا بناء دولة امة.ولاقتصاد.البوسلة عنهم مفقودة.
نحن كنا نقول لهم دزيام فرنسيس . وما هذا الا تطاول على الدين
لنبي الاسلام محمد (ص)
hespres tel aviv ?
إنه منتهى الجهل من بيادق الكابرانات وٱءىمة الذل والارتزاق…وتطاول ملعون على مقام النبي صلى عليه واله وسلم…فاللهم خذ الجهلة آخذ عزيز مقتدر…ونبرا لرسول الله عليه واله افضل الصلوات منهم ومن افعالهم الدنيءة المنكرة.
السفيه يكفيه ما فيه. يحاول مغتصبي السلطة في الجزائر استغلال الدين للوصول الى قلب الشعب الجزائري الذي يتألم من شدة الضغط والتخويف والاعتقالات
هادو ما بقاوش عشره في عقل هادو ولاو عشره في القمامه
ما هذه الحماقة وما علاقة استقلال الجزاىر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا تطاول على الدين الإسلامي الحنيف وعلى رسول الله لا يجب خلط الدين الإسلامي الحنيف مع سياستكم الفاشلة كفاكم حماقة يا حكام الجزاىر الاغبياء والجهل لقد ابنتم للعالم عن سداجتكم وحماقتكم
من الطبيعي أن يتفوه هدا الإمام بأي كلام لسبب بسيط هو أن أولياء نعمته شنقريحة و تبون ملحدون و الدين بالنسبة لهم مجرد إيديولوجية يستخدمونها عند الحاجة
دويلة الكابرنات وكلابها فقدت البوصلة وأصبحت تعيش في دوامة الهلوسة.يعيشون الانحطاط في كل المجالات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.اللهم لا تأخذنا بما يفعل السفهاء.فهم سفهاء ولا عجب من جهلهم اللا متناهي.الأمر قد زاد عن حده داخل ذلك البلد.آكلي الحمر.
لا عجب ان من عقله متشبع ببروتينات الحمير لا فرق بينه وبين الحمار !!!
الرسول ( ص ) عاش منذ 1400 سنة والجزائر صنعت بمرسوم الا سنة 1963
هذه هي قمة الحمق الكابراني !!!!!!!!
الشعوب تتقدم و هؤلاء الاغبياء يزدادون تأخرا.
الان،يجب القول:المعتوه الجزاءري،عوض الإمام الجزاءري.حاشى ان يكون هذا المنحط إماما.
مجرد تساؤل.
أين الاستغراب !!!؟؟؟
إن احتلال فرنسا للجزائر كان احتلالا صليبيا، لذلك فعلت المستحيل لفرنسة وتنصير الجزائريين. حولت المساجد لكنائس، ومنعت تعليم اللغة العربية.
وعندما اندلعت الثورة كانت تحت لواء الجهاد مما جعل الشعب يحتضنها وينخرط فيها، و”الله اكبر” قتلت من الفرنسيين أكثر من الرصاص. ولما استعاد الجزائريون حريتهم، وفي غمرة الفرحة لم يجد شعب الجزائر المجاهد من هو أحق بالتهنئة بعودة الجزائر لدينها إلا سيد المجاهدين عليه أفضل الصلاة والتسليم، فأنشد عبد الرحمان عزيز رحمه الله أنشودة يحفظها الجزائريون منشورة على اليوتوب يقول مطلعها : ” أمُحمَّد مبروك عليك .. الجزائر رجعت ليك “.
وأنشد مفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية ما نصه:
فَلَسْنَـا نَرْضَى مَعَ الْعَالَمِيـنَ ….. حَيـَـاةً نَبْقَـى بِهَـا أَعْبُـدَا
فَلَسْنَا نَـرْضَى الاِمْتِـزَاجَـا ….. وَلَسْنَـا نَرْضَـى التَّجْنِيسَـا
وَلَسْنَا نَرْضَـى الاِنْـدِمـَاجَـا ….. وَلاَ نَرْتـَـدُّ فَرَنْسِيسـَـا
رَضِينَا بِالإِسْـلاَمِ تَـاجـًـا ….. كَفـَـى الْجُهـَّـالَ تَدْنِيسَـا
فَكُلُّ مَنْ يَبْغِـي اعْوِجَـاجًـا ….. رَجَمْـنـَـاهُ كَـإِبْـلِـيسـَـا
قال البشير الإبراهيمي: “لو قُسِمت فرائض الجهاد لكان للجزائر منه حظّان بالفرض والتعصيب…ولحازت قصبات السبق”.
وشهد أعداؤها بجهادها، فقال عنها المؤرخ الفرنسي دو غرامون : “أنها حاملة لواء الجهاد”، وقال مواطنه هانري غارو عنها “بأنها ميدان الجهاد”.
ألا يفرح عليه الصلاة والسلام بجهاد أمته ورفع لواء “الله أكبر”ورفضها التنصير والتجنيس !!!؟؟؟
“اهداء استقلال الجزائر للرسول”
التفكير على منهاج الشيعة….. إنها نتائج التغلل الايراني بالجارة الشرقية