وكالة ناسا تكشف عن محتوى أولى صور تلسكوب جيمس ويب

2022-07-09 / 20:36
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هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” بأن الصور الأولى التي التقطها التلسكوب جيمس ويب تظهر مشاهد غير مسبوقة لمجرات بعيدة وسدم مضيئة بالإضافة إلى كوكب غازي عملاق بعيد.

وتستعد وكالات الفضاء الأميركية والأوروبية والكندية للكشف في 12 يوليوز الجاري عن أولى الصور التي التقطها التلسكوب الذي بلغت كلفته 10 مليارات دولار وأُطلق خلفا للتلسكوب “هابل”، في مهمة لاستكشاف تاريخ الكون.

وقررت لجنة دولية أن الدفعة الأولى من الصور العلمية الملونة التي يُعتزم الكشف عنها ستكون لسديم كارينا (سديم القاعدة)، وهو سحابة ضخمة من الغبار والغاز تبعد 7600 سنة ضوئية، بالإضافة إلى سديم الحلقة الجنوبي الذي يحيط بنجم محتضر يبعد عن الأرض بألفي سنة ضوئية.

ويشتهر سديم كارينا بدعامته العملاقة التي تشمل “الجبل الضبابي”، وهي منطقة في السديم يبلغ قياس دعامتها ثلاث سنوات ضوئية والتقط التلسكوب هابل صورة مذهلة لها.

والتقط تلسكوب جيمس ويب بالتحليل الطيفي، وهي تقنية يُحلل من خلالها الضوء من شأنها الكشف عن معلومات مفصلة عن الأجسام الفضائية، صورة لكوكب WASP-96 b الغازي العملاق الذي اكتُشف سنة 2014.

ويبعد هذا الكوكب بنحو 1150 سنة ضوئية عن الأرض، ويعادل حجمه نحو نصف حجم كوكب المشتري، فيما يدور حول نجمه في غضون 3,4 أيام فقط.

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‫4 تعليقات

  1. تقدم العلم والعلوم سيعري بدون شك كل الفرضيات والغيبيات التى بنيت عليها الأديان خصوصاً فيىما يتعلق بنشأة الكون
    حركة االكواكبب والنجوم والمجرات…

  2. رغم التطور البشري والاكتشافات المتعددة الى ان الكون واسراره سيبقى اغلبها مبهم

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