شينيزو آبي

الملك يعزي إمبراطور اليابان على إثر اغتيال شينزو آبي

2022-07-09 / 19:55
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هبة بريس - متابعة

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو، على إثر الاغتيال الذي راح ضحيته الوزير الأول السابق شينزو آبي.

ومما جاء في برقية الملك “وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى جلالتكم، ومن خلالكم إلى أسرة الراحل الكبير وكافة أقاربه، بأحر التعازي والمواساة في هذا المصاب المفجع الذي كان له الوقع الشديد في نفسي، بالنظر للروابط الطيبة التي كانت تجمع المرحوم آبي بالمملكة المغربية، والتي لطالما عكسها حرصه الدائم على تقوية جسور الصداقة والتعاون بين بلدينا”.

وأضاف الملك “كما أرجو من جلالتكم تبليغ عزائي الخالص للشعب الياباني الذي فقد، اليوم، رجل دولة كبير، كرس حياته لخدمة تطلعاته ومصالحه العليا، والانخراط الفاعل في دعم السلام والازدهار العالميين “.

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