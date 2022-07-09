طنجة..درك ملوسة يطيح بمروجي مخدرات ويحجز شحنة كبيرة من الحشيش

هبة بريس - مكتب طنجة

داهمت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمنطقة ملوسة ضواحي مدينة طنجة، صباح اليوم السبت 09 يوليوز، منزل أحد المبحوث عنهم في قضايا الاتجار بالمخدرات ، حيث تمكنت من حجز شحنة كبيرة من الحشيش كانت في طريقها للتهريب .

وبحسب مصادر الموقع ، فقد أسفرت العملية عن حجز حوالي نصف طن من مخدر “الحشيش” على شكل رزم، الى جانب سيارتين نفعيتين ودراجة مائية من نوع “جيت سكي”.

وباشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها في القضية قصد الكشف عن خيوطها وامتداداتها .

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