في الصورة سائق شاحنة مغربي وصديقه وام اسبانية وابنتيها

أم اسبانية تعثر على سائق شاحنة مغربي أنقذ ابنتها من موت محقق

2022-07-09 / 19:16
4
هبة بريس - متابعة

‏بعد يومين من انتشار فيديو، لأم اسبانية تحاول إيجاد منقد ابنتها ،التقى معاد الهاشطي وهو سائق شاحنة مغربي وصديقه يوسف السني الذي ساعده في عملية الإنقاذ بالأم وابنتيها اللواتي تمكن من شكره مباشرة.

ووجهت أم الشابة التي تمكن سائق الشاحنة المغربي من انقاذها ، رسالة عنوانها “أنت ملاك لابنتي”،على شبكات التواصل الاجتماعي، في محاولة للعثور على سائق شاحنة مغربي، الذي ساعد ابنتها وصديقاتها عندما اشتعلت النيران فجأة في سيارتهم على الطريق السريع A-7.، لتتمكن بعدها من الوصول اليه واخذ صور تذكارية معه بعد شكره .

وتعود تفاصيل الواقعة الى الأسبوع الماضي، حينما اندلعت النيران في سيارة الابنة وصديقاتها حينما كانوا عائدين من المنزل في أحد أرياف اسبانيا، عندما بدأ لهيب النيران ينبعث من السيارة على الطريق السريع، ليضطروا إلى التوقف، قبل ان يتدخل سائق الشاحنة المغربي وينقذهم من موت محقق.

ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ساعات قبل عيد الأضحى ..فتاة قاصر تقتل والدها بمراكش

ساعات قبل عيد الأضحى ..فتاة قاصر تقتل والدها بمراكش

2022-07-09 / 22:54
Photo of النيابة العامة تدخل على خط تسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي

النيابة العامة تدخل على خط تسجيل صوتي منسوب لقضاة…

2022-07-09 / 22:04
Photo of طنجة..درك ملوسة يطيح بمروجي مخدرات ويحجز شحنة كبيرة من الحشيش

طنجة..درك ملوسة يطيح بمروجي مخدرات ويحجز شحنة كبيرة من…

2022-07-09 / 19:49
Photo of عفو ملكي لفائدة 979 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

عفو ملكي لفائدة 979 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2022-07-09 / 19:19
Photo of بمناسبة عيد الأضحى ..شركة الطرق السيارة توصي زبناءها بتنظيم تنقلاتهم

بمناسبة عيد الأضحى ..شركة الطرق السيارة توصي زبناءها بتنظيم…

2022-07-09 / 18:38
Photo of 4 وفيات و2476 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالمغرب

4 وفيات و2476 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالمغرب

2022-07-09 / 18:18
Photo of سطات وأجواء عيد الأضحى.. توزيع أكياس النفايات بطعم الزبونية

سطات وأجواء عيد الأضحى.. توزيع أكياس النفايات بطعم الزبونية

2022-07-09 / 16:53
Photo of تزوير العملة الوطنية يطيح بشخصين بسطات

تزوير العملة الوطنية يطيح بشخصين بسطات

2022-07-09 / 15:30
Photo of سلطات فاس تشن حملة على محلات للوجبات السريعة تتاجر في اللحوم الفاسدة

سلطات فاس تشن حملة على محلات للوجبات السريعة تتاجر…

2022-07-09 / 14:52
Photo of يوم قبل العيد.. أسواق خالية من “الأغنام” ومواطنون ساخطون

يوم قبل العيد.. أسواق خالية من “الأغنام” ومواطنون ساخطون

2022-07-09 / 14:20

‫4 تعليقات

  1. عمل بطولي الساءقين يستحقون لقب ملكان مثنى ل إسم ملاك !
    هنيئا لكما !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق