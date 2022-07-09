أم اسبانية تعثر على سائق شاحنة مغربي أنقذ ابنتها من موت محقق

هبة بريس - متابعة

‏بعد يومين من انتشار فيديو، لأم اسبانية تحاول إيجاد منقد ابنتها ،التقى معاد الهاشطي وهو سائق شاحنة مغربي وصديقه يوسف السني الذي ساعده في عملية الإنقاذ بالأم وابنتيها اللواتي تمكن من شكره مباشرة.

ووجهت أم الشابة التي تمكن سائق الشاحنة المغربي من انقاذها ، رسالة عنوانها “أنت ملاك لابنتي”،على شبكات التواصل الاجتماعي، في محاولة للعثور على سائق شاحنة مغربي، الذي ساعد ابنتها وصديقاتها عندما اشتعلت النيران فجأة في سيارتهم على الطريق السريع A-7.، لتتمكن بعدها من الوصول اليه واخذ صور تذكارية معه بعد شكره .

وتعود تفاصيل الواقعة الى الأسبوع الماضي، حينما اندلعت النيران في سيارة الابنة وصديقاتها حينما كانوا عائدين من المنزل في أحد أرياف اسبانيا، عندما بدأ لهيب النيران ينبعث من السيارة على الطريق السريع، ليضطروا إلى التوقف، قبل ان يتدخل سائق الشاحنة المغربي وينقذهم من موت محقق.

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