الرئيس الانغولي السابق ادواردو دوس سانتوس

الملك يعزي في وفاة الرئيس الأنغولي السابق خوسي إدواردو دوس سانتوس

2022-07-09 / 18:57
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هبة بريس -

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورينسو، على إثر وفاة رئيس الدولة السابق، خوسي إدواردو دوس سانتوس.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “علمت ببالغ الأسى نبأ وفاة الرئيس الأنغولي السابق، تغمده الله بواسع رحمته”.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك، باسمه وباسم الشعب المغربي، عن خالص تعازيه وعميق مواساته لأسرة الفقيد وللشعب الأنغولي بأكمله.

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