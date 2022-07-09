حريق مركز اكاون

الحسيمة ..اندلاع حريق مهول بغاية “اكاون” وطائرة “الكنادير” تتدخل لاخماده

2022-07-09 / 18:51
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هبة بريس - مكتب طنجة

اندلع حريق مهول زوال اليوم السبت 9 يوليوز، في غابة قريبة من مركز إكاون بجماعة عبد الغاية السواحل غرب اقليم الحسيمة.

وبحسب مصادر محلية ، فقد ساعد هبوب رياح الشرقي وارتفاع درجة الحرارة على انتشار السنة النيران التي التهمت مساحات كبيرة من الاشجار في المنطقة، كما اتت على بناية تابعة لمصالح المياه والغابات.

واستنفر الحريق السلطات الاقليمية التي سخرت جميع امكانياتها للسيطرة على الحريق ، قبل أن تتدخل طائرة “الكنادير” المتخصصة في اطفاء الحرائق وتمكنت من اخماده .

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