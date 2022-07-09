بمناسبة عيد الأضحى ..شركة الطرق السيارة توصي زبناءها بتنظيم تنقلاتهم

هبة بريس - الرباط

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، زبناءها الى تنظيم تنقلاتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يتزامن مع بداية موسم العطلة الصيفية، حيث تعرف شبكة الطرق السيارة حركة سير مهمة.

وجاء في بلاغ للشركة، فإن العديد من المقاطع الطرقية في مختلف جهات المملكة ستشهد اكتظاظا وازدحاما في حركة السير، وذلك خلال الأوقات التالية: يومه الجمعة 8 يوليوز 2022 ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، السبت 9 يوليوز 2022 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال، الاثنين 11 يوليوز 2022 الذي يصادف الرجوع من عطلة العيد، ما بين الساعة الرابعة بعد الزوال والعاشرة ليلا.

واشارت الشركة في بلاغها الى ضرورة أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، عدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى، كما أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل

تطبيق“http://www.admtrafic.ma”.

بالإضافة إلى ذلك دعت الشركة السائقين إلى الاطلاع على الرصيد المتبقي في جواز الخاص بهم والحرص على تعبئته قبل الولوج إلى الطريق السيار، وذلك من أجل تجنب الازدحام والمناورات الناجمة عن اكتشاف نفاذ رصيد الأداء أثناء عبور ممرات الأداء الأتوماتيكية.

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