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4 وفيات و2476 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالمغرب

2022-07-09 / 18:18
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هبة بريس - متابعة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 2476 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 2974 أشخاص، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و581 ألف و340 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و349 ألف و126 شخصا، مقابل 24 مليون و862 ألف و236 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 4847 شخص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و240 ألف و847 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و201 ألف و944 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.9 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (870)، والرباط سلا القنيطرة (573)، وفاس مكناس (331)، وطنجة تطوان الحسيمة (165)، ومراكش آسفي (147)، سوس ماسة (125)، والشرق (79)، وبني ملال خنيفرة (59)، ودرعة تافيلالت (54)، وجهة العيون الساقية الحمراء (37)، وكلميم واد نون (23)، والداخلة وادي الذهب (13).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالتين بجهة سوس ماسة، وحالة واحدة بكل من مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 22 ألف و752 حالة، في حين تم تسجيل 23 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 149 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.8 في المائة.

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