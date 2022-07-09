نهائي ويمبلدون .. أنس جابر تخلف الموعد مع التتويج

2022-07-09 / 17:37
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هبة بريس

توجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا ، اليوم السبت، بلقب بطولة ويمبلدون ،ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب ،عقب فوزها في النهائي على التونسية أنس جابر.

وتوقفت حدود إنجازات أنس جابر التاريخية عند الوصول إلى الدور النهائي بعد الخسارة أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة 6-3 و2-6 و2-6.

وبدأت جابر المصنفة الثانية عالمياً المباراة بقوة كبيرة حين كسرت إرسال منافستها في الشوط الثالث لتتقدم 2-1 ومن ثم 3-1 قبل أن تكسب المجموعة 6-3 خلال قرابة 33 دقيقة بعدما كسرت إرسال ريباكينا في الشوط التاسع أيضاً.

واستعادت المصنفة الثالثة والعشرين عالميا تركيزها مع بداية المجموعة الثانية وتقدمت على جابر 2-0 و4-1، حيث خسرت النجمة التونسية إرسالها بالشوط الأول والشوط الخامس الأمر الذي كلفها خسارة المجموعة في النهاية 6-2.

وأكملت ريباكينا تفوقها في المجموعة الثالثة وتقدم 2-0 و3-1 و4-2 مستفيدةً من إرسالاتها القوية والحظ الذي عاند جابر في بعض الأوقات المهمة من المباراة، لتفوز صاحبة الـ23 سنة بالمجموعة 6-2 وتنال لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى.

وهذا اللقب الأول الكبير لريباكينا (23 عاماً ومصنفة 23 عالمياً)، المولودة في موسكو والتي اختارت حمل الوان كازاخستان عام 2018 بدلا من روسيا التي فُرض حظر على لاعبيها بالمشاركة في النسخة الحالية بسبب غزو أوكرانيا.

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