السعودية.. تحذير للحجاج من التدخين في الأماكن المقدسة

هبة بريس - وكالات

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، في المملكة العربية السعودية، من التدخين في الأماكن المقدسة، وأكدت على الحجيج أن التدخين في هذه المناطق مخالفة قانونية.

وقالت اللجنة في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر” إن على الحجاج تجنب التدخين في الأماكن المقدسة، مشددة على أنه “يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام”.

ووجهت اللجنة رسالة إلى الحجاج قالت فيها: “أخي الحاج تجنب التدخين في الأماكن المقدسة، وتذكر بأن الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين”.

وأضافت: “اصنع من الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين.. وعياداتنا موجودة لمساعدتك، ارفع يديك ملبيًا.. لا ترفعها مدحنًا”.

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