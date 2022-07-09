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تزوير العملة الوطنية يطيح بشخصين بسطات

2022-07-09 / 15:30
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن شبهة تزوير العملة الوطنية بهدف عرضها للتداول بعاصمة الشاوية، قد أسفرت عن الإطاحة بشخصين من قبل العناصر الأمنية بسطات، للاشتباه في تورطهما في القضية.

وأضافت مصادرنا، أن فصول القضية انطلقت مع أولى محاولة المشتبه فيه الأول، وهو في حالة تلبس بحيازة وتصريف ورقة مالية مزيفة من فئة 200، قبل أن تسفر عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزته على 28 ورقة إضافية مزيفة من نفس الفئة النقدية.

توقيف المشتبه فيه واخضاعه للتحقيق مع تكثيف الأبحاث بخصوص هذه القضية، قادت المحققين إلى تحديد هوية شريكه في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفه لاحقا بمدينة أزمور.

تنسيق أمني بين مصالح الأمن الولائي بسطات ونظيرتها بأزمو، أثمر باعتقال المشتبه فيه الثاني، حيث تم اخضاع الاثنين معا لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة إلى حين تعميق البحث معهما لفك كافة خيوط هذه الواقعة التي لها الأثر الكبير والانعكاس السلبي على الوضعية الاقتصادية والسيولة المالية داخل الوطن.

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