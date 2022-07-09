يوم قبل العيد.. أسواق خالية من “الأغنام” ومواطنون ساخطون

2022-07-09 / 14:20
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هبة بريس

سخط واستياء ذاك الذي يعم عدد من المواطنين خلال الساعات القليلة الأخيرة، بسبب خلو معظم الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي من الأغنام.

وتفاجأ عدد من المواطنين بخلو معظم الأسواق من الأغنام، مقابل غلاء بعض الأضاحي القليلة المتبقية.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب اختفاء الأغنام من الأسواق، متسائلين عن مكان تواجد أعداد “العرض” التي تحدثت عنها الوزارة.

وأضاف ذات المواطنين، أنهم اضطروا الى السفر والتنقل لمدن ومناطق بعيدة بحثا عن الأضاحي دون جدوى، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل وطرح الأغنام المذكورة في بلاغات الوزارة الوصية، في الأسواق.

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