سقوط تلميذة ببئر برشيد يعيد إلى الأذهان فاجعة الطفل ريان

2022-07-09 / 13:46
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن تحقيقا باشرته النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، لكشف ملابسات وظروف العثور على تلميذة في ربيعها الثامن داخل بئر جماعة الحساسنة الترابية قيادة سيدي المكي دائرة وعمالة برشيد.

الواقعة التي تعيد إلى الأذهان قضية سقوط الطفل ريان وما أعقبتها من ردود أفعال واجراءات قانونية من قبل وزارة الداخلية في شأن طريقة التعامل مع الآبار، ( واقعة) خلفت مصرع تلميذة لا زالت لم تبلغ سن الحلم بعد، بعد انتشال جثتها من قعر بئر بدوار البراهمة جماعة الحساسنة نواحي عاصمة أولاد حريز، في ظروف غامضة في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي من المرجح ان تخضع له جثة الهالكة.

الواقعة، عجلت بانتقال عناصر الوقاية المدنية بمدينة برشيد، التي عملت بعد جهد جهيد على انتشال جثة التلميذة، ونقلها صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات تمهيدا لاخضاع جثتها للتشريح الطبي بتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية سطات.

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‫9 تعليقات

  2. اولا يجب معاقبة المسؤول عن البءر والذي لم يحصنه بحاجز او حاءط من اجل الوقاية من الحوادث مثل ما وقع للطفل ريان.
    مع العلم ان السلطات حذرت من هذه الحوادث باتخاذ جميع الاجراءات الوقاية او ردم الابار الجافة الخ..من طرف المسؤولين عن تلك الابار .وعن العقوبة التي ستطال كل من لم يحترم تلك الإجراءات.وعليه فالمسؤول عن البءر هو المسؤول عن وفاة تلك الطفلة في البءر.

  4. يجب فرض عقوبات جزرية على أصحاب الآبار الذين يلتزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية في طريقة التعامل مع الآبار وحراستها.

  5. هذا ناتج عن استهتار مشترك من طرف الساكنة المعنية بالأمر وكذلك أصحاب الآبار رغم الإجراءات التي وضعتها الدولة بعد فاجعة الطفل ريان.

  6. عدم التعاون والتساهل في تطبيق القوانين التي تضعها الدولة يعيق ويعطل تقدم ونمو الشعوب وهذه الظاهرة هي السائدة في مجتمعنا وحادثة الطفل ريان خير مثال على ما أقول.

  7. رغم حداثة واقعة الطفل ريان التي هزت مشاعر العالم بأسره إلا أن البعض لم يتخذها عبرة لتفادي تكرارها.

  8. رغم أن حادة الطفل ريان هزت مشاعر العالم إلا أنها لم تهز روح المسؤولية لدى المعنين بالأمر وتحثهم على الالتزام بقوانين التي وضعتها الدولة للحد من تعريض المزيد من الأرواح للخطر .

  9. لا اله الا الله ما ذنب هذه الطفلة البريئة لتواجه مصيرا مشابها، أتمنى أن يتلقى صاحب البئر أقصى العقوبات ليصبح عبرة لمن يعتبر.

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