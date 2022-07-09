طنجة.. توقيف 25 مهاجرا سريا وحجز 36 أداة حديدية

2022-07-09 / 13:28
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، من إجهاض محاولة للهجرة غير المشروعة وتوقيف 25 مرشحا للهجرة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهم على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة طنجة فور وصولهم على متن حافلة للنقل العمومي، وهم في حالة تلبس بحيازة 36 أداة حديدية مصنوعة بشكل تقليدي ويشتبه في استخدامها في عمليات الهجرة الجماعية عن طريق التسلق.

وأضاف المصدر أن عمليات البحث والتحري أوضحت أن جميع المرشحين للهجرة الموقوفين لا يحملون أية وثيقة هوية أو سندات سفر، وأنهم يقيمون بطريقة غير شرعية بالمغرب.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المعنيين بالأمر لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد المتورطين المحتملين في تنظيم محاولات الهجرة غير المشروعة بشكل جماعي ومنظم.

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