يوم قبل العيد.. سباق وتدافع وحالة طوارئ

محمد منفلوطي_هبة بريس

متى نتخلص من هكذا مظاهر تسيء لمدننا وشوارعنا ومراكزنا التجارية، متى نتخلص من هكذا عادة سيئة لدى كثيرين وهم يتحركون دفعة واحدة نحو اقتناء حاجيات واحدة موحدة، محولين الساحات والشوارع والمحلات التجارية إلى حلبة للتدافع والتسابق وكأننا نعيش حالة طوارئ.

متى نتخطى عتبة تكريس مثل هاته الممارسات التي أكل الدهر عليها ونام، لنخلق من كل مناسبة دينية أو وطنية فرصة لأولئك المضاربين والسماسرة والمحتكرين ليعيثوا في الأرض فساد الزيادات الملتهبة في الأسعار وتارة تمرير مواد غذائية مغشوشة أو حتى منتهية الصلاحية…يا للأسف…

الكل يسابق ويتسابق، الأبصار شاخصة، وقلوب البعض لدى الحناجر تكاد تبرح مكانها، لا لشيء سوى أن الأمر يتعلق بشجع كبير اعتاد معظم الناس عليه جعلهم يهرعون وبسرعة البرق يتصببون عرقا على أبواب المتاجر والمحلات، من أجل اقتناء المستلزمات بكميات كبيرة قد يكون المرء في غنى عنها، كأن الأمر يتعلق بالإقامة بمنطقة منكوبة لا زاد فيها ولا طعام، أو كأن البلاد مقبلة على تخطي السنين العجاف ضمن حالة طوارئ لا تبقي ولا تذر.

دعونا يا سادة نقف وقفة تأمل، فمناسبة العيد ليست مواجهة مع شبح الجوع الفتاك كما تحمله مخيلة البعض، بل هو سنة مؤكدة يراد من وراءها أخذ الدروس والعبر في الأخلاق والتضامن والتآلف والتآزر، وتكريس لسنة نبينا ابراهيم الذي قدم ابنه اسماعيل كقربان لله عن صدق، قبل أن يفتديه الله بذبح عظيم كصورة من صور شكر الله -عزّ وجلّ- على تمام العبادة والهدى، ناهيك عن ادخال السرور على الأطفال والفقراء والأقارب والأرحام، إذ أنه يجمع المسلمين على البرّ والتقوى والرحمة والتسامح والتذكير بحقّ المحتاجين عليهم، وليس فرصة للتفاخر والتباهي بصور الأكباش على مواقع التواصل الاجتماعي دون الاكثرات بمشاعر الأسر التي لم تتمكن من اقتناء الأضحية لإدخال الفرحة على قلوب صغارها.

دعونا ياسادة نسأل ونسائل الجميع عن سبب تحول معظم مدننا وأسواقنا وشوارعنا إلى ما يشبه أسواقا عشوائية، بفعل انتشار مظاهر البداوة ورمي النفايات والقذارة، والتطاول على الممتلكات، ومنهم من يسأل عن غياب دور الجهات الوصية في الحد من شجع أصحاب المحلات شغلهم الشاغل الربح أولا، يتحكمون في الأسعار دون حسيب ولا رقيب، لتبقى الأسر المعوزة التي شاء القدر لها أن تنخرط في دهاليز هذا الموقف وتتذوق مرارته من أبرز ضحاياه.

دعونا ياسادة، فمناسبة العيد لهذه السنة، تحمل في طياتها لهيب غلاء لم تعرفه البلاد من قبل، زاد من حدتها جشع مالكي الدكاكين والمتاجر الكبرى، الذين عزوا الأمر إلى الاقبال المهول للمواطنين، حيث لم يجدوا أمامهم سوى جيوب هؤلاء البسطاء لاستنزافها في ضرب صارخ لقيم الإنسانية في ظل الغلاء المتزايد و المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية والمواد الأساسية وتوالي المناسبات، التي تتطلب ميزانيات استثنائية، بدءا بشهر رمضان وعيد الفطر، ومرورا بالعطلة الصيفية، وانتهاء بالموسم الدراسي المقبل، خصوصًا لدى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والتي تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، التي تلجأ غالبيها العظمى إلى الاقتراض من أجل سد العجز في الميزانية المتهالكة أصلا، وهي الوضعية التي تساهم في زيادة أرباح شركات القروض، تماشيا مع مقولة (مصائب قوم عند قوم فوائد)…

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