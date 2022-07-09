وزير الدفاع الإسرائيلي: العلاقات مع المغرب تعمقت وازدهرت

2022-07-09 / 11:40
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هبة بريس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن “العلاقات الإسرائيلية-المغربية تعمقت وازدهرت خلال العام الماضي”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه غانتس مع نظيره المغربي عبد اللطيف لوديي، أمس الجمعة.

وكتب غانتس في تغريدة على “تويتر”: “تحدثت مع صديقي الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، لأتمنى له وللأمة المغربية عيد أضحى مبارك”.

وكتب غانتس في التغريدة أنه “يتمنى بركات الفرح والازدهار” للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

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