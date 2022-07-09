الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

2022-07-09 / 10:56
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هبة بريس - وكالات

بدأ الحجاج منذ فجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، برمي جمرة العقبة “الجمرة الكبرى” في مشعر منى، وسط انسيابية في التنقل، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، توافد الحجاج لرمي الجمرات دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.

وأشارت إلى توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

وأوضحت أن رجال الأمن وأفراد الكشافة يبذلون جهودا في نصح وإرشاد الحجاج باستخدام الأدوار بمنشأة الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسرًا في الحركة.

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