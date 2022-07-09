تقرير: إحداث 39.734 مقاولة بالمغرب عند متم ماي الماضي

هبة بريس

كشفت لوحة القيادة العامة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 39 ألفا و734 وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بـ27 ألفا و812 وحدة والأشخاص الذاتيين (11 ألفا و922).

وحسب القطاع، أشارت لوحة القيادة العامة إلى أن التجارة استحوذت على 35,89 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18,45 في المائة)، والخدمات المختلفة (17,25 في المائة)، والنقل (9,20 في المائة)، والصناعات (6,83 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,37 في المائة) وقطاع التكنولوجيات والمعلومات والتواصل (2,59 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (2,29 في المائة)، فالأنشطة المالية (1,14 في المائة).

وبالنسبة للتوزيع الجهوي، فقد أظهر، من جهته، هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بـ11 ألف و305 مقاولة، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (5.472) والرباط – سلا – القنيطرة (5.438) ومراكش – آسفي (3.793) وفاس – مكناس (3.084) وسوس – ماسة (2.625) والشرق (2.178) والعيون – الساقية الحمراء (1.885) وبني ملال – خنيفرة (1.439) ودرعة – تافيلالت (1.128) والداخلة واد الذهب (954) وكلميم – واد نون (433).

وفيما يتعلق بالشكل القانوني، فإن 62,5 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و37,2 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة و0,2 في المائة شركات مجهولة الإسم.

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