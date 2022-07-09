حكيم زياش

زياش: “سأكون المتحكم بشكل كامل في مستقبلي المهني”

2022-07-09 / 10:08
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هبة بريس - وكالات

أكد المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، في بيان رسمي أصدره، أنه وصل إلى مرحلة في حياته تسمح له أن يكون المتحكم بشكل كامل في مستقبله المهني.

ونشر زياش بيانا رسميا عبر حسابه الشخصي في تطبيق “إنستغرام”، جاء به: “لقد وصلت إلى مرحلة في حياتي حيث الوقت أصبح مناسبا بالنسبة لي من أجل أن أكون المتحكم بشكل كامل في مستقبلي المهني”.

وأضاف المغربي: “أريد ان تؤخذ القرارات والمفاوضات حول مستقبلي بواسطتي أنا فقط، من الآن فصاعد سنتولى أنا وفريقي والطاقم القانوني التعامل مع الجانب التجاري من الأمور”.

وواصل: “أنا ما زلت ممتنا بدرجة لا تصدق لدعمكم المستمر لي”.

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