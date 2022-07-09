طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، السبت، أن يستمر الارتفاع الملموس لدرجات الحرارة، كما سيظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من منطقة سوس، والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرق وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ نزول قطرات مطرية متفرقة ومحلية بالسواحل الوسطى والجنوب وغرب الواجهة المتوسطية.

ويرتقب تشكل كتل ضبابية وضباب محلي بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة كذلك بمرتفعات الأطلس الصغير والجنوب الشرقي، مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و22 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و23 درجة بسهول المحيط الأطلسي، والمنطقة الشرقية، والريف والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، فيما ستكون ما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0