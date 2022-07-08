مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

الحاجب .. نزاع عائلي يتسبب في قتل إمام مسجد بعين تاوجطات

2022-07-08 / 23:57
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هبة بريس _ ع المحياوي

اعتقلت مصالح الدرك بعين تاوجطات بالحاجب، ثلاثينيا وأمه وخالته لقتلهم إمام مسجد بدوار لكرم التابع لدائرة تاوجطات إقليم الحاجب، بعد تراشق بالحجارة في نزاغ بين العائلتين بسبب سوء الجوار، انطلق بتبادل السب والعنف بين أولادهما وامتد للكبار في حرب عائلية أصيب من خلالها الضحية ” إمام مسجد ” بأداة حادة على مستوى الرأس تسببت له في نزيف داخلي تم نقله على وشك السرعة صوب المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس للعناية المركزة نظرا لخطورة وضعه ، إلا أنه توفي يوم الاثنين 04 يوليوز الجاري، بعدما قضى ثلاث أيام بالعناية المركزة وتكفل به البرلماني عن دائرة الحاجب ” حكيم وحيد ” في بادرة حسنة لاقت إستحسان ساكنة المنطقة.

هذا فقد أوقفت مصالح الدرك الملكي الجاني الرئيسي الذي يقطن بمنطقة بودربالة حيث كان في زيارة عائلية لوالدته، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية رفقة قريبتيه وإحالتهم على الوكيل العام بعد وفاة الهالك.

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