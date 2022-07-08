عيد الأضحى وكورونا
الصورة من الارشيف

الأضاحي تختفي من الأسواق ولهيب أثمنتها يحرق جيوب المواطنين

2022-07-08 / 23:50
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طارق عبلا_هبة بريس

جنوبا شمالا، وداخل الأسواق الأسبوعية بمختلف المدن المغربية والجماعات الترابية، لا حديث اليوم إلا عن الغلاء الذي صاحب كبش العيد، وبدت معظم الأسواق شبه خالية وكأنها تعاني خصاصا مهولا بعد أن فاق الطلب العرض، وهو ما يكذب اطروحة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الذي صرح مرارا وتكرارا وطمأن الرأي العام كون العرض يفوق الطلب الذي يقدر بحوالي 5.6 مليون رأس، منها 5.1 مليون رأس من الأغنام و 500 ألف من الماعز، مشيرا أن عمليات ترقيم القطيع لازالت متواصلة وتتم بالمجان.

عيد الأضحى لهذه السنة يحمل نكهة الغلاء على جميع المستويات، مازوطا ومواد غذائية، وبات لسان الكل يهلل بلهيب الأسعار التي مست جيوب المواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة وحتى ذات الدخل المحدود، قبل أن يحتدم السباق نحو اقتناء أضحية العيد في زمن الغلاء، والتي تحولت إلى كابوس يوقظ مضاجع الأسر ، ويبكي صغارهم في انتظار أخذ صور تذكارية مع كبشهم المنتظر…

قبل يوم العيد اختار مجموعة من “البشر” من الشناقة والمضاربين، وحتى لصوص الجيوب لاقتناص الفرص، وخلق الفارق وادخال الحزن على معظم الأسر للتي وجدت نفسها ضحية مثل هاته الممارسات، حتى بعض الفلاحين البسطاء الذين أخذ منهم القهر والفقر في زمن كورونا أخذا، قصدوا السوق لعله يعيد لهم بصيص أمل في ضمان موسم فلاحي يحمي دماء الوجه، قبل أن يواجهم ظلم هؤلاء…

قبل يوم من عيد الأضحى ونحن نعيش أياما عصيبة تتطلب المزيد من التآزر والتعاون ودعم الفئات الهشة تماشيا وخطاب ملكنا حفظه الله ورعاه الذي أكد فيه على المغاربة أبانوا عن تضامنهم في زمن المصائب والشدائد…. ، دعونا نقف وقفة تأمل، ونشمر على أيادي الاحسان ومسح دموع اليتامى والأرامل…دعونا نذكر العالم بشيم المغاربة وقيمهم الاخلاقية في زمن الشدائد…فالعيد ما هو إلا لحظات، لكن تبقى صوره الانسانية التضامنية راسخة في الأذهان تذكر بمواقف الرجال في زمن الحاجة…

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‫20 تعليقات

  1. العجب و المهول من الناس الفقراء وذوي الدخل المحدود و من جميع الناس ، ان العيد او الاضحية ليس الزاميا و تكليفا على الشخص وعلى المسلم ، يجب على من كان عقله متحجر ان يعلم انه ليس من الضرورية ان تشتري خروف او اضحية إن لم تستطيع ماديا . الضروري و اللازم على الناس ، و هنا اقصد الذي يحسب نفسه مسلم ؟ هو ان الصلاة الخمس و الصوم هم الزامبيون و ضروري لمن يؤمن بالله . اما ان تكلف نفسك ما لا تطيق لتشتري خروف او تيس وا نت لا تصلي ولا تصوم ، فهذا اكبر من جهل قريش. لا تترك الصلاة اليومية ، و لا تترك صيام شهر رمضان .

  2. هذا من عيوب التلفون .
    على المواطن أن يستقرأ هاته الظاهرة جيدا ،
    1 يدل هذا على أن السوق يحتكره قلة من الباعة .
    2 ايهام المواطن بأن الاضاحي قليلة و نادرة في السوق فترتفع الأسعار أكثر مما هي مرتفعة .في حين أن الناقلات المحملة بالأكياش تنتظر في مكان أمين قريبا من السوق و تنتظر المكالمة الهاتفية فيدخلون السوق واحدا تلو الآخر مع فارق زمني يسمح بخلق الهلع من قلة الحولي .
    3 و هذا هو المهم جدا جدا ” صدق من سمانا المداويخ” .فما جدورى المزايدة على كبش العيد علما أن الثمن مبالغ فيه
    إنهم يستغلون “أنانية” الزبون . و تقديسنا لما هو غير مقدس : فكيف يتمسك بالمرء بسنة الاضحية و هو بفرظ في الأركان المفروضة .
    هنيئا لكم العيد فأنا قد تركت هذه السنة من سنوات . لماذا لما أمر الحسن الثاني بإلغاء العيد امتثل الجميع ، و الأن أنا امتثل لما يمليه على ضميري .

  3. عيب عليك يا وزير الفلاحة عيل عليك يا أخنوش، عيب عليكم يا أباطرة المحروقات و الكذب و البهتان

  4. لاحولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم احسن عون الناس اجمعين وخصوصا الفقراء والمساكين..

  5. الناس تعاني الفقر والجوع ولهيب اثمانها والوزراء والمسؤوليين لا يهمهم امر المواطن..

  7. اللهم احسن عون المواطن البسيط الذي لا يستطيع اقتناء أضحية العيد لغلائها والفلاح الذي يعاني من ارتفاع غلاء علف الماشية..

  8. هذه السنة كارثة بجميع المقاييس بالنسبة للمواطنين البسطاء ولكن المسؤولية كاملة تتحملها الحكومة كانت فاشلة في تدبير القطاع..

  9. المواطن يجب ان يقتني من الفلاح الصغير و لكننا ضد السماسرة لانهم طفيليات تعيش على معاناة الفلاح والمواطن على حد سواء ..

  11. الحكومة فاشلة في تدبير أزمة المواطنين التي يعانوا منها وتكتفي فقط بالنظر من بعيد..

  12. تصريح الوزير اللا مسؤول الذي ادعى أنه يتواجد كبش بثمن 800 درهم نقول له هل تستحمر الشعب ..

  13. اختفاء الاضاحي راجع وسيله السماسرة يأخذوه بثمن وإعادة بيعها بثمن مرتفع جدا ..

  15. هذا العام استثنائي اغلب الأسر لم تجد ثمن الأضحية لان ذالك فوق طاقتها ..

  18. على الحكومة اعتماد تدابير جديدة للحد من هذا الغلاء الذي انهك والهب جيوب المواطنين..

  19. كان على الحكومة دعم الطبقة الهشة والفقيرة حتى يتحقق التوازن الاجتماعي ونعم الفرحة ..

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