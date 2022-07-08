الأضاحي تختفي من الأسواق ولهيب أثمنتها يحرق جيوب المواطنين

طارق عبلا_هبة بريس

جنوبا شمالا، وداخل الأسواق الأسبوعية بمختلف المدن المغربية والجماعات الترابية، لا حديث اليوم إلا عن الغلاء الذي صاحب كبش العيد، وبدت معظم الأسواق شبه خالية وكأنها تعاني خصاصا مهولا بعد أن فاق الطلب العرض، وهو ما يكذب اطروحة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الذي صرح مرارا وتكرارا وطمأن الرأي العام كون العرض يفوق الطلب الذي يقدر بحوالي 5.6 مليون رأس، منها 5.1 مليون رأس من الأغنام و 500 ألف من الماعز، مشيرا أن عمليات ترقيم القطيع لازالت متواصلة وتتم بالمجان.

عيد الأضحى لهذه السنة يحمل نكهة الغلاء على جميع المستويات، مازوطا ومواد غذائية، وبات لسان الكل يهلل بلهيب الأسعار التي مست جيوب المواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة وحتى ذات الدخل المحدود، قبل أن يحتدم السباق نحو اقتناء أضحية العيد في زمن الغلاء، والتي تحولت إلى كابوس يوقظ مضاجع الأسر ، ويبكي صغارهم في انتظار أخذ صور تذكارية مع كبشهم المنتظر…

قبل يوم العيد اختار مجموعة من “البشر” من الشناقة والمضاربين، وحتى لصوص الجيوب لاقتناص الفرص، وخلق الفارق وادخال الحزن على معظم الأسر للتي وجدت نفسها ضحية مثل هاته الممارسات، حتى بعض الفلاحين البسطاء الذين أخذ منهم القهر والفقر في زمن كورونا أخذا، قصدوا السوق لعله يعيد لهم بصيص أمل في ضمان موسم فلاحي يحمي دماء الوجه، قبل أن يواجهم ظلم هؤلاء…

قبل يوم من عيد الأضحى ونحن نعيش أياما عصيبة تتطلب المزيد من التآزر والتعاون ودعم الفئات الهشة تماشيا وخطاب ملكنا حفظه الله ورعاه الذي أكد فيه على المغاربة أبانوا عن تضامنهم في زمن المصائب والشدائد…. ، دعونا نقف وقفة تأمل، ونشمر على أيادي الاحسان ومسح دموع اليتامى والأرامل…دعونا نذكر العالم بشيم المغاربة وقيمهم الاخلاقية في زمن الشدائد…فالعيد ما هو إلا لحظات، لكن تبقى صوره الانسانية التضامنية راسخة في الأذهان تذكر بمواقف الرجال في زمن الحاجة…

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