حرب “عناوين السفارات” تشتعل بين موسكو والعواصم الغربية

هبة بريس _ الرباط

حذت موسكو حذو واشنطن بإعادة تسمية شوارع وساحات تقع فيهما سفاراتاهما في العاصمة الروسية.

وأعادت السلطات الروسية التسميات رسميا باسم الإقليمين الانفصاليين في شرق أوكرانيا حيث يدور قتال عنيف.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما في فبراير شباط قبل إرسال قوات روسية “لتحريرهما” من أوكرانيا.

لم تعترف واشنطن ولندن بـ “الجمهوريتين الشعبيتين” في دونيتسك ولوغانسك، لكن مسؤولين في موسكو قالوا إنه سيتعين عليهما على الأقل معرفة العناوين الجديدة لسفارتيهما.

رفعت لافتة يوم الجمعة تعلن عن إعادة تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة البريطانية إلى “ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية”، بينما تقع السفارة الأميركية في موسكو منذ الشهر الماضي في “ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية

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