برلماني يطالب بإعادة فتح بوابة مسار لتقديم شكايات محتملة لمترشحي الباكالوريا

هبة بريس _ الرباط

وجه مروان شبعتو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول عدم تمكن مترشحي البكالوريا بجهة درعة تافيلالت من وضع شكاياتهم لتصحيح الأخطاء المادية المحتملة.

وزاد شبعتو أن مجموعة من التلاميذ وذويهم بالجهة قد فوجئوا بإغلاق بوابة تقديم الشكايات بمنظومة مسار، الخاصة بالمترشحات والمترشحين لامتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة 2022، وهو ما يتنافى، حسبه، مع ما دأبت عليه أكاديمية جهة درعة تافيلالت، والتي كانت تفتح هذه البوابة لاستقبال الشكايات الخاصة بالأخطاء المادية المحتملة أثناء عمليتي التصحيح والمسلك، لفترة تتراوح بين 7 و9 أيام، الشيء الذي لم يتم هذه الدورة.

واستنكر شبعتو عدم إصدار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت أي بلاغ يعلن عن تاريخ الشروع والانتهاء من عملية تلقي الشكايات، وذلك على غرار باقي الأكاديميات بمختلف جهات المملكة.

وفي هذا السياق، يسائل شبعتو الوزير عن التدابير التي سيتخذها لتمكين المترشحات والمترشحين لنيل شهادة البكالوريا بجهة درعة تافيلالت الذين لم يضعوا شكاياتهم المتعلقة بتصحيح الأخطاء المادية المحتملة قبل الإغلاق المفاجئ للبوابة المخصصة لهذا الغرض، من طلب التصحيح.

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