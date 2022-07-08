شيرين أبو عاقلة

أسرة شيرين أبو عاقلة تريد لقاء بايدن

2022-07-08 / 21:24
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت عائلة الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت خلال عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في أيار/مايو، الجمعة، أنها تريد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء جولته المقبلة في الشرق الأوسط مستنكرة نتائج التحقيق الأمريكي.

في رسالة إلى الرئيس الأمريكي، كتب أنطون أبو عاقلة شقيق مراسلة الجزيرة الشهيرة إن عائلتها “تشعر بالخيانة بسبب رد الإدارة الأمريكية المؤسف” على ظروف مقتل الصحافية.

وأضاف أن عائلة أبو عاقلة تود “مقابلة” جو بايدن “خلال زيارته المقبلة للمنطقة ليصغي مباشرة إلى قلقهم ومطالبهم”.

وكانت أبو عاقلة استشهدت بالرصاص في 11 أيار/مايو أثناء تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منظمة غير حكومية تندد بالقمع في الجزائر

منظمة غير حكومية تندد بالقمع في الجزائر

2022-07-08 / 19:53
Photo of رئيسة الوزراء الإستونية تنوي ترك منصبها

رئيسة الوزراء الإستونية تنوي ترك منصبها

2022-07-08 / 19:43
Photo of مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

2022-07-08 / 19:02
Photo of “رشوة” تجر موظف أمن للتوقيف والتحقيق بالعرائش

“رشوة” تجر موظف أمن للتوقيف والتحقيق بالعرائش

2022-07-08 / 09:18
Photo of الهند تفرض قيودا على تصدير الدقيق ومنتجات القمح

الهند تفرض قيودا على تصدير الدقيق ومنتجات القمح

2022-07-07 / 23:48
Photo of السياحة… فريق عمل سيتحرك بمجموع أنحاء العالم

السياحة… فريق عمل سيتحرك بمجموع أنحاء العالم

2022-07-06 / 21:26
Photo of دونيتسك: مناشدة روسيا بشأن مصير سعدون ومن معه “لن يحل المشكلة”

دونيتسك: مناشدة روسيا بشأن مصير سعدون ومن معه “لن…

2022-07-06 / 16:00
Photo of الشرطة التركية تفض مسيرة مؤيدة للمثليين وتعتقل 30 شخصا

الشرطة التركية تفض مسيرة مؤيدة للمثليين وتعتقل 30 شخصا

2022-07-05 / 19:42
Photo of مديرية الفلاحة: عرض أضاحي العيد يفوق الطلب بجهة الشرق

مديرية الفلاحة: عرض أضاحي العيد يفوق الطلب بجهة الشرق

2022-07-05 / 17:17
Photo of وسائل اعلام أردنية : حكامة الهجرة في المغرب تؤطرها رؤية إنسانية ومتضامنة

وسائل اعلام أردنية : حكامة الهجرة في المغرب تؤطرها…

2022-07-04 / 22:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق