أسرة شيرين أبو عاقلة تريد لقاء بايدن

هبة بريس _ وكالات

أعلنت عائلة الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت خلال عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في أيار/مايو، الجمعة، أنها تريد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء جولته المقبلة في الشرق الأوسط مستنكرة نتائج التحقيق الأمريكي.

في رسالة إلى الرئيس الأمريكي، كتب أنطون أبو عاقلة شقيق مراسلة الجزيرة الشهيرة إن عائلتها “تشعر بالخيانة بسبب رد الإدارة الأمريكية المؤسف” على ظروف مقتل الصحافية.

وأضاف أن عائلة أبو عاقلة تود “مقابلة” جو بايدن “خلال زيارته المقبلة للمنطقة ليصغي مباشرة إلى قلقهم ومطالبهم”.

وكانت أبو عاقلة استشهدت بالرصاص في 11 أيار/مايو أثناء تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0