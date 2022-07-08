قيمة الدولار تقترب من مساواة اليورو لأول مرة منذ عقدين

هبة بريس _ وكالات

ارتفعت قيمة الدولار الأميركي بشكل كبير لدرجة أنها أصبحت مساوية تقريبا لقيمة اليورو لأول مرة منذ 20 عاما، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وقفز مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أجنبية رئيسية، ما يقرب من 12 في المئة هذا العام ووصل إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن. وتبلغ حاليا قيمة اليورو أقل بقليل من 1.02 دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن قيمة الدولار ارتفعت بشكل أساسي لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مقارنة بالبنوك المركزية في البلدان الأخرى، في محاولة منه لخفض معدلات التضخم التي وصلت لمستويات غير مسبوقة منذ 40 عاما.

وتسبب رفع أسعار الفائدة في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما جذب المستثمرين الباحثين عن عوائد أكثر مما يمكنهم الحصول عليه في أي مكان آخر في العالم.

وتقول الوكالة إن هذا الطلب المتزايد على الأوراق المالية المقومة بالدولار عزز قيمة الدولار.

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