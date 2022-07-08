المغرب يفاوض الصين للحصول على طائرات بدون طيار

هبة بريس _ الرباط

قال موقغ ” ديفينسا” المتخصص في أخبار التسلح والدفاع. ان المغرب يجري مفاوضات مع الصين من أجل الحصول على عدد غير محدد من طائرات حربية بدون طيار من نوع “Wing Loong 2” من أجل تعزيز ترسانته العسكرية من طائرات “الدرون” العسكرية.

وحسب ذات المصدر، فإن المغرب يمتلك أربع طائرات بدون طيار صينية الصنع من نوع “Wing Loong 1″ تسلمها كـ”هدية” من الإمارات العربية المتحدة سنة 2020، ويسعى الآن للحصول على النسخة الثانية المتطورة من هذه الطائرة التي أثبتت فعاليتها في عدد من الحروب.

وأضاف ذات المصدر في هذا السياق، أن المغرب استخدم هذه الطائرات الصينية النسخة الأولى في شن غارات على عناصر “البوليساريو” الانفصالية في الصحراء المغربية وقد أدت إلى مقتل عدد من هؤلاء العناصر، من بينهم قائد للدرك يُدعى “الداه البندير”.

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