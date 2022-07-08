الصورة من الارشيف

المغرب يفاوض الصين للحصول على طائرات بدون طيار

2022-07-08 / 20:45
2
هبة بريس _ الرباط

قال موقغ ” ديفينسا” المتخصص في أخبار التسلح والدفاع. ان المغرب يجري مفاوضات مع الصين من أجل الحصول على عدد غير محدد من طائرات حربية بدون طيار من نوع “Wing Loong 2” من أجل تعزيز ترسانته العسكرية من طائرات “الدرون” العسكرية.

وحسب ذات المصدر، فإن المغرب يمتلك أربع طائرات بدون طيار صينية الصنع من نوع “Wing Loong 1″ تسلمها كـ”هدية” من الإمارات العربية المتحدة سنة 2020، ويسعى الآن للحصول على النسخة الثانية المتطورة من هذه الطائرة التي أثبتت فعاليتها في عدد من الحروب.

وأضاف ذات المصدر في هذا السياق، أن المغرب استخدم هذه الطائرات الصينية النسخة الأولى في شن غارات على عناصر “البوليساريو” الانفصالية في الصحراء المغربية وقد أدت إلى مقتل عدد من هؤلاء العناصر، من بينهم قائد للدرك يُدعى “الداه البندير”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قيمة الدولار تقترب من مساواة اليورو لأول مرة منذ عقدين

قيمة الدولار تقترب من مساواة اليورو لأول مرة منذ…

2022-07-08 / 21:11
Photo of المغرب يطلق مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية

المغرب يطلق مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية

2022-07-08 / 18:30
Photo of الصديقي ونظير الأوغندي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري

الصديقي ونظير الأوغندي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الصيد…

2022-07-08 / 10:57
Photo of عقد لتوريد الغاز الجزائري إلى فرنسا

عقد لتوريد الغاز الجزائري إلى فرنسا

2022-07-07 / 19:10
Photo of الحكومة عن “برنامج فرصة”: عرف طلبا كبيرا وتمت معالجة 160 ألف ملف

الحكومة عن “برنامج فرصة”: عرف طلبا كبيرا وتمت معالجة…

2022-07-07 / 14:39
Photo of الموانئ : الرواج المينائي بلغ 91 مليون طن خلال 2021

الموانئ : الرواج المينائي بلغ 91 مليون طن خلال…

2022-07-06 / 21:45
Photo of مركز : نتوقع ارتفاع قيمة الدرهم في الصيف

مركز : نتوقع ارتفاع قيمة الدرهم في الصيف

2022-07-06 / 20:47
Photo of في ظل التوتر ..الإنفاق على السلاح بالمغرب والجزائر سيرتفع

في ظل التوتر ..الإنفاق على السلاح بالمغرب والجزائر سيرتفع

2022-07-06 / 18:52
Photo of إسبانيا تصادق على اتفاقية مراكش لإحداث التحالف الدولي للطاقة الشمسية

إسبانيا تصادق على اتفاقية مراكش لإحداث التحالف الدولي للطاقة…

2022-07-06 / 15:50
Photo of مندوبية: توقع بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 0,8 %

مندوبية: توقع بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 0,8 %

2022-07-06 / 14:08

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق