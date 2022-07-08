عائلات المعتقلين السياسيين بالمغرب تعلن عن خوض إضراب عن الطعام
أعلنت عائلات وأصدقاء معتقلي الرأي بالمغرب، عن الدخول في إضراب عن الطعام، لمدة 24 ساعة، عشية وصبيحة يوم عيد الأضحى المبارك، ا
وقالت عائلات وأصدقاء معتقلي الراي في بلاغ إنها ترغب بهذه الخطوة الرمزية في أن نذكّر الرأي العام بآلام وأحزان عائلات وأصدقاء المعتقلين السياسيين، في مناسبة يوم العيد وباقي أيّام السنة، “إذ نجد أنفسنا، نحن أيضًا، ضحايا للقمع السياسي الممارس على أقربائنا المعتقلين بتهم جائرة”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى تنبيه المسؤولين عن محنة المعتقلين، إلى الأسى والألم الذي يتسببون فيه للعائلات في يوم المحبة والوئام والصلح.
وجدد المشاركون في الإضراب عن الطعام مطالبتهم بوضع حد للاعتقال السياسي وللمعاناة المرتبطة به وذلك بإطلاق كافة معتقلي الرأي.
وأبرز البلاغ أن ” الهدف الأساسي من هذه المبادرة التي تمتد من يوم السبت 9 يوليوز على الساعة 14:00 إلى يوم الأحد 10 يوليوز على الساعة 14:00، في المشاركة بشكل رمزي في المحنة التي يعيشها المعتقلون، وتضامنًا مع الأسر المحرومة من أبنائها، والتي تشعر بمرارة الفراق بشكل خاص أيام الأعياد”
2 تعليقات
ما هذه المهزلة؟؟؟!!! قال ليك عاءلات المعتقلين يقومون باضراب عن الطعام.!!!!
كان على هذه العائلات ان يحسنن تربية اولادهم ودويهم حتى لا يكونوا مجرمين و يصبحوا من المعتقلين .لا ان يقوموا باضرابهم عن الطعام.فهذه هي اول بادرة بليدة في العالم يقوم بها هؤلاء الاغبياء .
فقوموا باضرابكم الطعام حتى لمدة سنة ان استطعتم ، ولكن المعتقلين سوف يقبعون في السجون حتى يقضوا ما حكمت به المحكمة في حقهم ممن عقوبة الحبس حسب اجرامهم.فلا تغطوا الشمس بالغربال .صافي سالينا ما بقاش اللعب.
هل هذا معقول؟ اعتقال سياسي في زمن كزمننا هذا ، هل لا زلنا نعيش العصور الغابرة من الاستبداد. ومن يكون هؤلاء المستبدين فوق هذه الارض اذا ، هل يمتلكون بنية وهندسة جسدية تختلق عن بنية الآخرين ،
على المظلومين ان يذهبوا الى آخر بقاع الارض لإيقاف هدا الاستبداد !