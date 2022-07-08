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عائلات المعتقلين السياسيين بالمغرب تعلن عن خوض إضراب عن الطعام

2022-07-08 / 20:18
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت عائلات وأصدقاء معتقلي الرأي بالمغرب، عن الدخول في إضراب عن الطعام، لمدة 24 ساعة، عشية وصبيحة يوم عيد الأضحى المبارك، ا

وقالت عائلات وأصدقاء معتقلي الراي في بلاغ إنها ترغب بهذه الخطوة الرمزية في أن نذكّر الرأي العام بآلام وأحزان عائلات وأصدقاء المعتقلين السياسيين، في مناسبة يوم العيد وباقي أيّام السنة، “إذ نجد أنفسنا، نحن أيضًا، ضحايا للقمع السياسي الممارس على أقربائنا المعتقلين بتهم جائرة”.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى تنبيه المسؤولين عن محنة المعتقلين، إلى الأسى والألم الذي يتسببون فيه للعائلات في يوم المحبة والوئام والصلح.

وجدد المشاركون في الإضراب عن الطعام مطالبتهم بوضع حد للاعتقال السياسي وللمعاناة المرتبطة به وذلك بإطلاق كافة معتقلي الرأي.

وأبرز البلاغ أن ” الهدف الأساسي من هذه المبادرة التي تمتد من يوم السبت 9 يوليوز على الساعة 14:00 إلى يوم الأحد 10 يوليوز على الساعة 14:00، في المشاركة بشكل رمزي في المحنة التي يعيشها المعتقلون، وتضامنًا مع الأسر المحرومة من أبنائها، والتي تشعر بمرارة الفراق بشكل خاص أيام الأعياد”

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