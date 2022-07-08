Members of the Ukrainian Territorial Defence Forces attend tactical, combat and first aid training course during Russia's military invasion launched on Ukraine, in Kharkiv on April 7, 2022. (Photo by Sergey BOBOK / AFP)

مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

2022-07-08 / 19:02
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هبة بريس _ وكالات

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقيمة 400 مليون دولار تسحب من مخزون وزارة الدفاع بموجب تفويض رئاسي.

وتشمل الحزمة الجديدة، أربعة أنظمة راجمات “هايمارز” ليصبح إجمالي ما تم تخصصيصه لأوكرانيا من تلك الأنظمة إثني عشر نظاما، بالإضافة إلى ثلاث عربات تكتيكية، وألف قذيفة مدفعية من طراز 155 ملم، وهي من نوع جديد لم تشمله أي من الحزمات السابقة.

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار، شملت صواريخ وقذائف وأدوات دفاع جوي للتعامل مع الجيش الروسي في جنوب البلاد وشرقها حيث يحتدم القتال.

وتضمنت تلك الحزمة، نظامين مضادين للطائرات وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لقاذفات الصواريخ الأميركية من طراز “هيمارس” التي دخلت مؤخرًا إلى ساحة المعركة وما يصل إلى 150 ألف قذيفة عيار 155 ملم.

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