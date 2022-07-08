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ماء وزان ..صالح للشرب ومطابق للمواصفات

2022-07-08 / 18:36
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هبة بريس _ الرباط

أكدت المديرية الجهوية للشمال بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، اليوم الجمعة، أن جودة المياه المنتجة والموزعة بمدينة وزان مطابقة للمواصفات الوطنية.

وشددت المديرية الجهوية للشمال على أنه “بناء على نتائج التحاليل البكتيرية والفيزو-كيميائية التي يتم إنجازها دوريا وبصفة منتظمة من طرف المختبرات الإقليمية والجهوية التابعة للمكتب، تحت إشراف المختبر المركزي الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية، فإن جودة المياه المنتجة والموزعة بمدينة وزان مطابقة للمواصفات الوطنية المتعلقة بجودة المياه الصالحة للاستعمال الغذائي وأنه ليس لها أي تأثير على صحة المستهلكين”.

وأشارت المديرية الجهوية للشمال، في بلاغ توضيحي صدر على إثر ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص جودة المياه الموزعة بالمدينة، إلى أن “المياه المنتجة والموزعة بمدينة وزان، تخضع لمراقبة مستمرة ودورية وذلك على ثلاث مستويات، تتمثل في المصدر والإنتاج وداخل شبكة التوزيع من طرف المختبرات الإقليمية والجهوية والمركزية للمكتب، بالإضافة إلى المراقبة المستقلة التي تقوم بها مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وخلص البلاغ إلى أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي تعمل جاهدة لتزويد مدينة وزان بالماء الشروب في أحسن الظروف، تبقى رهن إشارة الزبائن من أجل المزيد من التوضيحات، داعيا مختلف الفاعلين والمواطنين والمواطنات للعمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب واستعماله بشكل مسؤول

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