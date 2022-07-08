إسرائيل تطلق “نافذة” إلكترونية لتسهيل حصول المغاربة على تأشيرات السفر‬

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المغاربة الراغبين في زيارة بلادها، بعد قرار إعفاء حاملي الجوازات الرسمية الدبلوماسية من التأشيرة.

وقالت مصادر صحفية اليوم الجمعة، أن الخطوة الإسرائيلية تأتي بعد 3 أشهر من توقيع الرباط وتل أبيب مذكرة لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات.

وخصصت السلطات الإسرائيلية، الموقع الإلكتروني “israelvisamorocco” للمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على معلومات بشأن تأشيرة الدخول إلى إسرائيل.

ومنذ عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل برعاية أمريكية أواخر العام الماضي، تسير العلاقات بين البلدين في منحى تصاعدي توج، بافتتاح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مكتبا تمثيليا لتل أبيب بالعاصمة المغربية الرباط.

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