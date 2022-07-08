أمن الجديدة يكشف تفاصيل فيديو “صعود شخص فوق سيارة الشرطة”

2022-07-08 / 17:52
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هبة بريس

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس 7 يوليوز الجاري، يظهر اعتلاء شخص لسطح سيارة للأمن الوطني بسوق الجملة للخضر بنفس المدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن النازلة تم تسجيلها فجر أمس الخميس، حين توصلت مصالح الأمن الوطني بالجديدة بإشعار حول دخول شخصين في نزاع تطور للعنف بينهما بسوق الجملة للخضر، الأمر الذي استدعى تدخل دوريات للشرطة من أجل فرض النظام العام.

وأثناء تنفيذ هذا التدخل الأمني، واجه أحد أطراف النزاع عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض وصعد فوق سيارة للشرطة، قبل أن يقوم موظف الشرطة الذي ظهر في هذا التسجيل بالتدخل من أجل ضبطه.

وقد تم إخضاع الشخص الموقوف للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في هذه القضية.

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