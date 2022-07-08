حوالي 900 ألف حاج.. السعودية تكشف عدد الحجاج الفعلي هذا العام

2022-07-08 / 17:23
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الحجاج لهذا العام بلغ نحو 900 ألف حاج، قدم أغلبهم من خارج المملكة، وهو عدد أكبر بقليل من التقديرات التي رحجت بلوغه 850 ألفا.

وبالتحديد، أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج بلغ 899353 حاجا، منهم 779919 حاجا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119434 حاجا من المواطنين والمقيمين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت الهيئة إن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت 21.4%، ومن الدول الآسيوية عدا الدول العربية بلغت النسبة 53.8%، فيما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 13.2%.

في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا 11.6%، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 738680 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، فيما وصل 35210 حجاج عن طريق المنافذ البرية، ووصل عن طريق المنافذ البحرية 6029 حاجا.

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تعليق واحد

  1. هنيئا للسعودية بأموال الأغبياء الذين يقدمون أموالا مقابل السماح لهم بأداء الخرافات المقدسة.والغريب أن حكام السعودية يعلمون علم اليقين أن الدين كله خرافة وصناعة بشرية ومع ذلك فهم يستثمرون في غباء الحمقى والمخبولين

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