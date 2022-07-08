يوم العيد.. عائلات وأصدقاء معتقلي الرأي بضربون عن الطعام

هبة بريس

أعلنت عائلات وأصدقاء معتقلي الرأي بالمغرب، عن الدخول في إضراب عن الطعام، لمدة 24 ساعة، عشية وصبيحة يوم عيد الأضحى المبارك، الذي يمثّل للمغاربة أكبر وأهم مناسبة تلتئم فيها الأسر.

وذكرت عائلات وأصدقاء معتقلي الراي في بلاغ لها، أنها ترغب في تذكير الرأي العام بآلام وأحزان عائلات وأصدقاء المعتقلين السياسيين، في مناسبة يوم العيد وباقي أيّام السنة، “إذ نجد أنفسنا، نحن أيضًا، ضحايا للقمع السياسي الممارس على أقربائنا المعتقلين بتهم جائرة”.

وتهدف هذه المبادرة إلى تنبيه المسؤولين عن محنة المعتقلين، إلى الأسى والألم الذي يتسببون فيه للعائلات في يوم المحبة والوئام والصلح.

وجدد أصدقاء وعائلات المعتقلين، مطالبتهم بوضع حد للاعتقال السياسي وللمعاناة المرتبطة به وذلك بإطلاق كافة معتقلي الرأي، لافتين إلى أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة التي تمتد من يوم السبت 9 يوليوز على الساعة 14:00 إلى يوم الأحد 10 يوليوز على الساعة 14:00، في المشاركة بشكل رمزي في المحنة التي يعيشها المعتقلون، وتضامنًا مع الأسر المحرومة من أبنائها، والتي تشعر بمرارة الفراق بشكل خاص أيام الأعياد.

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