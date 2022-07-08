هذه حقيقة إيقاف 17 شرطيا يعملون بمطار البيضاء عن العمل

هبة بريس - البيضاء

نفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الخبر الصحفي الذي نشرته منابر إعلامية وطنية، وتضمن معطيات مغلوطة حول إصدار مصالح الأمن الوطني لقرارات تأديبية تقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق 17 شرطيا يعملون بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك على خلفية ما اعتبره الخبر المنشور “تجاوزات وظيفية ونزاع فيما بينهم بسبب مسافر أجنبي”.

وتنويرا للرأي العام الوطني، وتفنيدا لهذه الادعاءات غير الصحيحة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها لم تصدر أية قرارات تأديبية في حق عناصر الأمن الوطني العاملين بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، كما أنها لم ترصد أية اختلالات وظيفية أو نزاع بسبب مسافر من جنسية أجنبية، كما ورد في الخبر المغلوط.

وإذ تدحض المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فهي تحرص بالمناسبة على التذكير بأنها تبادر دائما إلى نشر بلاغات رسمية والتواصل مع الرأي العام بخصوص نتائج الأبحاث التي تجريها بشأن التجاوزات المنسوبة لموظفيها، كلما كانت هناك تجاوزات حقيقية وليست وهمية.

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