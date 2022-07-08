السجن 8 سنوات لألماني ـ مغربي خطط لتنفيذ هجوم في ذكرى 11 سبتمبر

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة في مدينة هامبورغ الألمانية بسجن شاب ألماني- مغربي لمدة ثماني سنوات بتهمة الإعداد لعمل عنف خطير يشكل خطرا على الدولة وانتهاك قانون الأسلحة وحيازة أسلحة.

وأعلنت المحكمة اليوم الجمعة أنه ثبت لديها أن المتهم البالغ من العمر 21 سنة أراد تنفيذ هجوم في الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 بدافع “الكراهية المتعصبة لكفار مزعومين”.

وعند محاولته شراء سلاح ناري صادف المتهم محققا سريا وتم القبض عليه في هامبورج في 26غشت .2021

وتجاوزت المحكمة بحكمها طلب المدعي العام، الذي طالب بالسجن لمدة 7 أعوام، بينما طالب محامي المتهم بعقوبة لا تزيد عن 3 أعوام وفقا لقانون الأحداث.

ووصفت القاضية رئيسة الجلسة المتهم الذي لم يظهر أي ندم بأنه “قنبلة موقوتة”.

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