تاونات.. الحبس موقوف التنفيذ لنائب رئيس جماعة بتهمة الشذوذ الجنسي

هبة بريس _ فاس

أدانت ابتدائية فاس نائبا لرئيس جماعة قروية بإقليم تاونات من التجمع الوطني للأحرار، بالحبس موقوف التنفيذ ل4 أشهر وغرامة مالية نافذة لأجل تهمتي “الشذوذ الجنسي وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها” ، بعد 8 أشهر من تسريحه بكفالة

العقوبة والغرامة نفسيهما أدين بها الشاذ الجنسي الذي مورس عليه الجنس بالشارع العام ببناية مهجورة بحديقة عمومية بالمدينة الجديدة.

الحكم جاء بعد أسبوع من حجز ملفهما للتأمل بعد مناقشته في غياب المستشار الذي تخلف عن الحضور ما جعل المحكمة تصادر كفالته المقدرة ب 5 ٱلاف درهم حسب مصدر” هبة بريس”، والمرافعات، قبل إدانتهما بالحبس الموقوف والغرامة .

و أضاف ذات المصدر، أن المستشار كان قد تقدم بشكاية ضد مجهول اتهمه فيها بنشل هاتفه، إلا أن البحث بعد تشخيص هوية اللص، كشفت حقائق مغايرة، حيث اعتراف الشاذ بنشل الهاتف بعدما لم يؤدي ثمن ممارسته الجنس عليه في الشارع العام، ما أنكره المستشار، إلا أن مراجعة تسجيلات الكاميرات فضحته يضيف المصدر.

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