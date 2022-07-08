قبيل عيد الأضحى.. مواطنون مستاؤون بسبب أسعار تذاكر النقل

2022-07-08 / 15:05
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هبة بريس- الرباط

أياما قليلة قبيل عيد الأضحى، تشهد مختلف محطات النقل الطرقي، إقبالا واكتظاظا من قبل المواطنين الراغبين في قضاء هذه المناسبة مع باقي أفراد عائلاتهم.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين، عن سخطهم بسبب ارتفاع أسعار تذاكر النقل الطرقي بشكل صاروخي.

وأكد مواطنون في حديث مع هبة بريس، أن تذاكر النقل ارتفعت بشكل كبير، حيث تجاوزت بعضها أضعاف سعرها العادي، دون تدخل من الجهات المعنية.

هذا وطالب مواطنون الوزارة المعنية بالتدخل وضبط أسعار النقل، لحماية من جشع بعض أصحاب حافلات نقل المسافرين، ولتمكينهم من السفر وقضايا العيد في مدنهم.

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