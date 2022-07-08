الشرطة اليابانية: قاتل شينزو آبي عمل في البحرية لـ3 سنوات

2022-07-08 / 14:49
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هبة بريس - وكالات

أكدت الشرطة اليابانية أن المتهم بقتل رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاماً، اعترف بجريمته.

وأضافت في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن السلاح المستخدم في الجريمة يدوي الصنع، لافتة إلى أنها لا يمكن أن تجزم إذا ما كان المسدس ثلاثي الطباعة.

كما أشارت إلى أنها ضبطت أسلحة إضافية في عملية تفتيش منزله، موضحة أن منفذ الجريمة زعم عمله في البحرية لـ 3 سنوات.

وأفادت بأنها تحقق بصلة محتملة بين شينزو آبي واسم تنظيم ورد باعترافات القاتل وفيما إذا تحرك بشكل منفرد.

فيما قالت إن القاتل كان حاقدا على منظمة يعتقد أن شينزو آبي عضو فيها.

إلى ذلك، قالت إنها ستقيم الإجراءات الأمنية التي أحاطت بالاغتيال، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراء المناسب بشأن ذلك.

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