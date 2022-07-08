توقيع اتفاقيتين لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بقطاع التجارة والتوزيع

هبة بريس

تم اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقيتيْ شراكة تتعلقان بالإدماج السوسيو اقتصادي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، بقطاع التجارة والتوزيع، وذلك من طرف كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، و مجموعة مرجان، ومجموعة لابيل ڤي.

وتتوخى هذه الشراكة مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، لدى إدماجهم بالوسط المهني على الصعيد الوطني، على المدى المتوسط ​​والبعيد، وتعزيز إدماج فئة ذوي الإعاقة الذهنية بالمغرب.

وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتحسين وضعية وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وأهداف النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة تقليص التَّفاوتات الاجتماعية والتُّرابية وضمان الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية هشاشة.

وأوضح رياض مزّور، بهذه المناسبة، أن “هذه العملية الرائدة تعكس مدى تطلعنا لتوفير إمكانيات التشغيل الشاملة والمستدامة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بقطاع التجارة والتوزيع. ويتعين علينا جماعيا، مقاولات خاصة وقطاع عام، العمل لفائدة التأهيل والإدماج السوسيو مهني ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية والعمل على التطوير الإيجابي للتمثيليات الاجتماعية ذات الصلة بوضعية الإعاقة في المغرب”.

ومن جانبها، أكدت عواطف حيار على أن الاندماج الاجتماعي يمثل أولوية كبرى بالنسبة للحكومة تروم تشجيع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وباقي الفئات الاجتماعية الضعيفة الأخرى التي هي في وضعية هشاشة. كما أن هذه الاتفاقية تأتي لتنزيل الرغبة المشتركة للوزارتين وشُركائنا، لتحسين الوضعية المعيشية للأشخاص في وضعية إعاقة كمواطنين لهم نفس الحظوظ، ويتمتعون بنفس الحقوق كباقي المواطنين، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكما هو منصوص عليه في الدستور.

وصرح أيوب الأزمي، الرئيس المدير العام لمرجان هولدينغ في هذا الشأن بأن “مرجان هولدينغ فاعل نشيط في النظام الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب. ويتعين علينا الاضطلاع بدورنا الكامل والنهوض بكافة مسؤولياتنا على مستوى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. ونحن على يقين تام بأن مقاولة كبرى مثل مقاولتنا ينبغي أن تظل مَضْرب المثل، من خلال اعتماد التنوع في تدبيرها، وهذا ما سيمنح معنى لما نقوم به يوميا.

وأكدت نوال بن عامر المديرة العامة لمجموعة لابيل ڤي أن ” لابيل ڤي تتعهد بالتصدي بشكل حاسم لمختلف أشكال التمييز وتشجيع تكافؤ الفرص بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. وهي تؤكد من جديد، من خلال هذه الاتفاقية، رغبتها في تشجيع وتطبيق هذا التعهد في كافة مواقعها، من خلال تحسيس جميع الأطراف الفاعلة”.

وصرحت نادية عطية، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية أن “ولأن العمل حق، فوزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمقاولتان المسؤولتان والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والجمعيات عبر مختلف رُبوع المغرب، يرفعون تحدي منح الفرصة لفئة من الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية وشق الطريق نحو آفاق أرحب أخرى”. – مكتب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية”.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتعهد المجموعتان الرائدتان في قطاع التجارة وتجارة التقسيط بالمغرب بتوفير فرص للإدماج السوسيو مهني، من خلال تداريب ما قبل التشغيل لفئة من الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، مع احترام تام للخصوصيات المتعلقة بنوع إعاقاتهم ومراعاة ما فيه مصلحة مقاولتهم.

وتتعهد مجموعة مرجان ومجموعة لابيل ڤي أيضا بتتبع ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية منذ البداية وطيلة فترة اندماجهم بالمقاولة.

ومن جانبها، تتعهد وزارة الصناعة والتجارة بتيسير عملية الإدماج والتحسيس بشأن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، مع السهر على احترام التزامات مختلف الأطراف الفاعلة.

وتتعهد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتوفير الدعم للمقاولات والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والجمعيات على مستوى التوجيه والتكوين وتعبئة خبرتها وشركائها على صعيد التراب المغربي.

ويتعهد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، فيما يخصه، بمواكبة المقاولات والجمعيات المعنية لدى التفعيل الميداني لمشروع الإدماج السوسيو مهني، مع الحرص التام على احترام الجمعيات لكافة تعهداتها من حيث التحديد الدقيق للمهام والأعمال التي يمكن أن تُنجزها بكفاءة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، مع تتبع المستخدمين منذ البداية، خلال وبعد إدماجهم في الوسط السوسيو مهني.

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