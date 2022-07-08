في زمن الشدائد.. لعنة الكراسي الفارغة تُطارد جلسات المجلس الاقليمي بسطات

محمد منفلوطي_هبة بريس

يبدو أن مسألة الدفاع عن القضايا التي تهم المواطنين والمواطنات كُتب عليها التأجيل والتأخير والتماطل أحيانا، ولعل موضوع مناقشتها والبت فيها باتت تطارده لعنة الكراسي الفارغة من قبل بعض مكونات المجلس الاقليمي بسطات بعد أن غاب عن جلسة اليوم مايقارب 12 عضوا لأسباب تنوعت بين تقديم المبررات والغياب غير المبرر…

جلسة المجلس الإقليمي لسطات في إطار دورته الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم الجمعة، تؤطرها مرجعيات دستورية وقانونية لاسيما مقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، ضمن جدول أعمال يهم فتح اعتمادات بالميزانية بخصوص الاعتمادات المحولة من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والموافقة على إحداث حساب خصوصي – حساب النفقات من المخصصات لتمويل وتنفيذ التزامات المجلس الإقليمي لسطات، في إطار برنامج أوراش المتعلقة بحصة التاطير للجماعات المنتقاة، وكذا الموافقة على برنامج الاستعمال لحساب النفقات من المخصصات في إطار برنامج أوراش.

رئيس المجلس الاقليمي وجد نفسه في حيرة من أمره بعد أن أخذ ميكروفون الجلسة معلنا عن رفعها وتأجيلها لعدم اكتمال النصاب…

فيما تعددت آراء بعض المهتمين بالشأن السياسي والجمعوي والاعلامي، بين مندد ومستنكر وساخر من الكيفية التي ظهرت عليها الكراسي الفارغة اليتيمة كعادتها وكأنها باتت هي المدافع والناطق الرسمي بهموم وانتظارات المواطنين والمواطنات.

جلسة المجلس الإقليمي هاته التي غاب عنها المنتخبون الذين تعهدوا أمام الله وأمام التاريخ، تنضاف للجلسة السابقة التي غاب عنها آخرون غيابا وانسحابا على الرغم من أهميتها لأنها خُصصت لتدارس خمس نقط (إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي، تعيين ممثلين اثنين عن المجلس الإقليمي في حظيرة اللجنة الإقليمية للماء، الاطلاع على وضعية كل من قطاع الطرق، الصحة والتعليم بالاقليم)، قدم من خلالها مسؤولو القطاعات المعنية عروضا مفصلة تلامس اكراهات وواقع ورهانات كل قطاع على حدة، بدءا بالقطاع الطرقي وما تعاينه الشبكة الطرقية، ومرورا بقطاع الصحة وما يواجهه من نقص حاد على مستوى الموارد البشرية والأطباء العامون وكذا عملية تخزين الأدوية واستقالة عدد لايستهان به من الكوادر الطبية، وصولا إلى قطاع التعليم وما يتطلبه من نهضة مجتمعية برؤية موحدة لمختلف المتدخلين من سياسيين ومنتخبين وفاعلين للعمل وفق مقاربة تشاركية تروم تأهيل المؤسسات العمومية وخلق فضاءات جذابة تماشيا ورؤية الوزارة في هذا الصدد.

المجلس الاقليمي باعتباره مؤسسة دستورية منتخبة ديمقراطية، وبالنظر لأهميتها في الدفاع عن القضايا ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي التي لامس شريحة واسعة من المواطنين والمواطنات، كان من المنطق والأساس أن يكون الحضور وازنا وقويا دون نقصان ولا انسحاب، وهو يضع الجهات الوصية أمام امتحان عسير في الجلسات المقبلة حول مدى تفاعلها مع ظاهرة الغياب هاته، والمسطرة التي سوف تسلكها لضبط الغياب واستفسار ممن غابوا وانسحبوا، ما دمنا أمام مؤسسة وطنية منتخبة من المفروض على أعضائها استحضار المصالح العامة للمواطنين بدل مصالحهم وصراعاتهم الشخصية .

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