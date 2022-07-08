أكادير: إفتتاح أول ممر تحت أرضي لتخفيف ضغط السير والجولان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستبشرت ساكنة أكادير وزوارها، صباح اليوم الجمعة 08 يوليوز الجاري، بفتح أول ممر تحت أرضي بجهة سوس ماسة، بمدارة ملتقى شارع عبد الرحيم بوعبيد و الطريق الوطنية رقم1 والذي تم إنجازه في وقت قياسي من طرف شركاء مغاربة في إطار إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط الانمائي الحضري لمدينة اكادير.

ممر تحت أرضي، سبعزز البنية التحتية لمدينة أكادير، وشكل ترجمة فعلية للمشاريع التي أعطى ملك البلاد انطلاقتها لفائدة ساكنة مدينة أكادير، والمبرمجة في الفترة ما بين (2020-2024).

كما أن المشروع سيخفف بشكل كبير، من ضغط حركة السير والجولان في أوقات الذروة،وتقليص المدة الزمنية للتنقل عبر الطرقات بمدينة أكادير ومحيطها الخارجي.

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